Llega a streaming

"The Beatles : Get Back, the Rooftop Performance" será lanzado en Spotify, Apple Music y otras plataformas digitales,

El legendario concierto de despedida de The Beatles , "Get Back", realizado en una azotea en 1969, en Savile Row en Londres, llegará hoy 28 de enero a distintas plataformas de ´streaming´.

The Beatles, "Get Back".

El audio del concierto mezclado por Giles Martin y Sam Okell también celebra el aniversario 53 de la última presentación en vivo de la banda.

Sin embargo, el domingo 30 de enero contará con una presentación en cines IMAX de los Estados Unidos y Gran Bretaña, el concierto fue optimizado por Disney+, remasterizando la calidad de la imagen y el sonido con una tecnología patentada por IMAX DMR.

Unidos a esta euforia por la presentación de la legendaria banda, el Salón de la Fama del Rock & Roll anunció que montará la exposición "The Beatles: Get Back to Let it Be", la cual abrirá sus puertas el 18 de marzo y estará disponible hasta marzo del 2023.