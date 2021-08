Llega a las plataformas

"Acabo de producir una canción que se llama ´El moreno natural´, va a salir apenas y estaba platicando que yo siempre tengo pena de quitarme la camiseta, si hubiera una albercada yo me meto con camisa porque me da mucha pena, vamos a hacer un video de ´Moreno natural´ y sin playera. La canción tiene una parte donde dice que él es bronceado por su mamá y corpulento por su papá", explicó el artista en entrevista.

Señaló que algunas de las líneas que integran la canción le suenan a que podrían usarse para Tiktok, esta plataforma en la que luego se viralizan fragmentos de canciones, como ya le ocurrió con "Remodelación facial" que, indicó, desde un principio supo que podría usarse para esa plataforma y así fue aunque lo importante "a fin de cuentas es hacer música que conecte con la gente".

En esta época de cambios, Espinoza incursiona por nuevos terrenos, como hacer una canción para telenovela.

José Alberto El Güero Castro, productor de "La desalmada", lo invitó a hacer una pieza para su historia e incluso lo animó para hacer una actuación especial.

"Cuando la gente me dice que por qué no hago chistes en Tiktok, yo digo que puedo hacer lo que sea, pero lo primero es la música, no me quiero perder, no quiero convertirme en un personaje famoso, más bien, quiero hacer música y que me conozcan por la música".

Otro de sus recientes lanzamientos es "Hoy te manifiesto", canción en la que, acompañado de mariachi, habla acerca de lo doloroso de una despedida.

"Es distinta, tan deliciosa al cantarla", expresó.