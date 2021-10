Llamarán a cuentas a José Braña Mojica

La Coordinación Estatal del Partido del Trabajo buscará al diputado José Braña Mojica debido a que el miércoles no presentó el posicionamiento del partido por el que fue electo al Congreso de Tamaulipas, como lo hicieron Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y Morena, así como que explique su ausencia de la Junta de Coordinación Política.

"Pepe Braña llegó por el Partido del Trabajo, me extrañó que no hiciera el posicionamiento, yo no sé si haya decidido adherirse a la bancada de Morena o cuál es su situación, porque al posicionamiento no fue y tampoco fue mencionado en la Junta de Coordinación Política", dijo el coordinador estatal del PT, Alejandro Ceniceros Martínez.