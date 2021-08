Llaman a respetar los operativos anti-Covid

La ciudad de Reynosa ha sido de los pocos municipios de la entidad en donde el programa ´´Doble no circula´´ se ha aplicado por más de año y medio, pero conforme el tiempo pasa, se evidencia el desinterés ciudadano por cumplir, por ello la dirección de tránsito y vialidad continúa realizando operativos y exhortos a los conductores.

"Se está invitando a la gente a respetar el doble no circula, desde el año pasado Reynosa ha sido de los municipios con restricciones por la pandemia, hay a quienes se les olvida, por eso no hemos bajado la guardia, los operativos y revisiones siguen".

De acuerdo al reglamento los días lunes no pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 0 y 1, martes con 2 y 3, miércoles con 4 y 5, jueves con 6 y 7, mientras que el viernes con 8 y 9. "Cuando un agente de tránsito los detiene, se les dice que su placa no circula, por lo que están incurriendo en el reglamento, no se les pone ninguna multa ni se retiran licencias, solo se les invita de manera responsable a que se vayan a casa, por el tema del coronavirus".