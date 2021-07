Advirtió que ello se logrará en la medida en que los diputados dejen de obedecer al Ejecutivo federal en leyes como la reforma al Poder Judicial, que violó la Constitución para alargar la gestión del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cuatro a seis años.

Noticia Relacionada Llama Porfirio evitar obediencia al Ejecutivo

Consideró que los jueces no se han rendido, mientras que los diputados sí lo hicieron cuando aprobaron la minuta de los senadores.

"El Ejecutivo, por desgracia, está mareado, mareado de poder, el poder marea y el poder absoluto marea absolutamente. Vamos a tener un trienio muy difícil, de un gobierno autoritario puede convertirse en gobierno despótico.

"Es nuestro deber evitarlo, algunos de los diputados ya no estarán en la próxima legislatura, pero creo que la gran mayoría va a reelegirse, voto porque el Legislativo ya no obedezca órdenes del Ejecutivo, ¡es vergonzoso!", expuso el ex presidente de la Cámara de Diputados, en el seminario Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poder y Democracia.