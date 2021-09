Llama Monreal a la unidad a candidatos

"Yo veo con mucha claridad que la próxima elección la va a ganar Morena, ahora la parte interna es la que nos preocupa porque, como decía Andrés Manuel López Obrador durante toda su historia, ahora hay muchos candidatos, ya le salió carne al hueso", comentó el político.

El zacatecano recordó que las y los políticos tamaulipecos no querían participar con Morena en anteriores elecciones. "Ahora surgen bastantes y lo que tenemos que cuidar es un proceso de piso parejo en donde todo mundo salga satisfecho y unido", dijo.

Monreal reconoció que, al no haber elecciones abiertas como prefiere, el proceso de encuestas espejo "ayuda bastante a construir la confianza". Al final de cuentas, insiste una y otra vez, es "que se mantengan unidos".

A la pregunta directa si Morena está preparado para gobernar una entidad con graves problemas de delincuencia, corrupción y desarrollo, Monreal sostiene: "Estamos preparados, porque muchos vamos a ayudarle a Tamaulipas con nuestra experiencia, con nuestros consejos, el propio Presidente de la República tiene un cariño especial por Tamaulipas y va a ayudarle; y los que estamos en Morena contribuiremos para que le vaya bien a Tamaulipas, entonces sí estamos preparados y podemos hacer un cambio trascendente en Tamaulipas".

TRABAJO LEGISLATIVO

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado confirmó que en la agenda prioritaria incluye las reformas al sistema eléctrico, a la Guardia Nacional y la reforma político-electoral. Anticipó que en todas habrá análisis y, en caso de ser necesario, modificarán las propuestas enviadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Vamos a revisarlas, así lo hemos hecho y nosotros, como legisladores, aún cuando se trate de iniciativas del Ejecutivo, las revisamos y las mejoramos o incluso las perfeccionamos. No tenemos ningún problema, pero actuamos como auténticos legisladores".

SU POSICIÓN EN MORENA Y LA ASPIRACIÓN PRESIDENCIAL

Monreal Ávila vuelve al pasado para negar las versiones que lo ponen fuera de Morena: "Yo fundé este movimiento fui parte de la primera asociación civil de Morena, y soy militante de Morena, entonces soy parte fundamental de Morena, como lo es el Presidente de la República, él nos convocó y él fue el gran instrumento para construir, pero nosotros fuimos parte de este movimiento y nos sentimos también en este movimiento igual que todos los fundadores de Morena, entonces no hay ningún problema de expresarles a todos que aquí voy a luchar que en Morena voy a intentar seguir participando por la vida democrática del País y profundizando en las reformas".

Respecto a los señalamiento de que el presidente López Obrador lo alejó de primer círculo del poder y no lo considera como un posible sucesor en la presidencia responde:

"A mí no me ofende ni tampoco me llama la atención el que no me mencione no hay necesidad, porque, a pesar de que su voz es muy fuerte, yo he caminando siempre en la adversidad en las luchas políticas que he sostenido en toda mi vida. Siempre ha sido difícil.

Esta es una más y él es libre de expresar a quienes él considera que deben sucederlo, ahora lo que a mí me gustaría es piso parejo, que hubiese un procedimiento abierto en su momento y que la gente decida tanto Morena, como quienes simpatizan con morena, y creo que se va a ser el proceso que finalmente, llevemos a cabo en su momento".

Lo que opina de aspirantes

Américo Villarreal:

Yo conozco a Américo, hace tiempo conocí a su papá, pero a él lo conozco a partir de la elección. Me parece un hombre honesto, hombre decente. Siempre ha sido un hombre congruente y muy alineado a la 4T, desde que fue candidato a senador y también creo que es un hombre con talento y capacidad, es conciliador, cuidadoso. Me parece que es un buen elemento para Tamaulipas si así lo determinan los tamaulipecos.

Maki Ortiz:

Recién llegada. Creo que la militancia, quisiera mayor presencia y mayor arraigo, no la descalifico, pero creo que su llegada reciente y haber ganado la presidencia con su hijo es un inicio importante para Tamaulipas.

José Ramón Gómez Leal:

Lo conozco bien, debió haber sido él hace tres años senador, estaba bien en las encuestas, pero Américo estaba mejor y luego, en la presidencia municipal de Reynosa, yo creí que iba a ganar, tenía mucha fuerza, tiene carisma, tiene talento y es una gente muy bien formada, independientemente de su familiaridad, eso no lo puede descartar y tampoco lo puede descalificar, conozco a su papá, a su familia y son gente honorable de Tamaulipas.

Alejandro Rojas Díaz Durán:

Es mi suplente en la fórmula. Yo lo estimo, es una gente auténtica. Es un luchador social, arriesga, incluso su vida por sus posiciones políticas yo lo estimo bastante y diría que tiene el derecho de participar, debe de tomarse en cuenta en esta justa democrática que está llevando a cabo Morena en Tamaulipas. Le tengo aprecio, respeto y es un hombre congruente. Es muy capaz tiene mucha capacidad y le deseo suerte.

Rodolfo González Valderrama:

Lo advierto: me gana la parcialidad, porque a Rodolfo González es al que conozco de más años, Rodolfo González y yo estudiamos juntos en la UNAM en el posgrado, en 1983, él estudiante que se había ido de Tampico a la UNAM a Ciencias Políticas, era el único que siendo egresado de Ciencias Políticas lo admitieron en el posgrado en derecho. Estoy hablando desde 1983, los maestros, no solo yo los maestros lo consideraron el más brillante de la generación sin ser abogado.