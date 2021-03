Llama la Iglesia a no salir de casa

Tampico, Tam.- Tras señalar que la playa siempre la tendremos aquí, no se va a ir, el pastor de la iglesia cristiana Fuente de vida, Herón Mendoza, llamó a la población a no salir de casa, pues en esa secta religiosa ya se han registrado varios decesos, que a final de cuentas, sufren los familiares.

"Recomendaría que tengan mucho cuidado parece que les dicen hay zona verde y se olvidan de que hay un virus muy poderoso que ha causado mucho daño, nosotros que vemos la gente a quienes padecen la separación de sus seres queridos hemos sufrido con ellos mucho" indicó.

Dijo que es necesario que la gente de la zona se aguante las ganas de ir a la playa, toda vez que habrá más tiempo para visitarla.

"Yo pediría que se frenaran, que tuvieran la precaución, que sigan en casa, que si quieren pasear lo hagan pero no para quedarse, no para interactuar no para quitarse el cubrebocas que es la protección que tenemos y que sepan que nuestras playas son las mejores que hay y hay tiempo para eso pero ahorita no es el tiempo de salir", concluyó.