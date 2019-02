Llama Bronco "huevón" a dirigente del PRI en NL

Monterrey, México.- El Gobernador Jaime Rodríguez arremetió contra el dirigente estatal del PRI y Diputado federal, Pedro Pablo Treviño, y el coordinador de diputados tricolor en el Congreso local, Francisco Cienfuegos, al señalar que son ellos los culpables de problemas que ahora reclaman a su Administración.

Durante el inicio de la construcción del hospital psiquiátrico en Escobedo, el mandatario habló sobre dificultades que ha enfrentado en sus tres años de Gobierno, y señaló que, a pesar de eso, los medios de comunicación y otros actores políticos se la pasan criticándolo.

Sobre Treviño dijo que es un "huevón" y que nació con pañales de seda.

"Hace unos días vi al presidente del PRI, que por cierto nunca había hablado de él, pero hoy sí voy a hablar, el Presidente del PRI en el Estado, jode y jode, ¿y cuando él estaba? era el más huevón. Como diputado no hizo nada, ahorita no hace nada, nomás está jorobando".

El mandatario dijo que el priísta no conoce la situación necesidades de la ciudadanía.

"Él nació en pañales de seda. No sabe lo que es un hospital público, nunca se subió al camión y ahora anda 'que no suban las tarifas del transporte'. Pues si no las hemos subido, wey".

En su discurso, El Bronco recordó que Cienfuegos participó en la Administración anterior, con el ex Gobernador Rodrigo Medina, cuando entró en operación la Ecovía, que ahora cuestionan.

"La Ecovía la hicieron ellos y se robaron el dinero", aseguró, "y ahora ahí van, a la Ecovía junto con el Diputado Cienfuegos".

"Vamos a comprar camiones nuevos de la Ecovía, porque los del PRI compraron camiones jodidísimos, Rodrigo Medina y compañía, incluyendo a Pedro Pablo Treviño y Paco Cienfuegos, ellos tres eran de la mafia esa, ¿se acuerdan? ellos hicieron eso y ahora me critican".

Después el mandatario dijo que como funcionario público debe aceptar críticas.

Pero volvió a decir que todos los días señalará a Treviño.

"Me lo voy a echar estos días, todos los días voy a estar jode y jode, porque ya me hartó".

También criticó a los activistas que se encuentran afuera del Palacio de Gobierno en un plantón contra el aumento a las tarifas del transporte.

"Es algo sospechoso, porque llegó con toldo nuevo, a toda madre, ni Obama tiene esas carpas y ahí esta todos los días y le llevan Pollo Loco, Kentucky Fried Chicken, Pizzas de esas Domino's, las más fregonas, todos los días, y yo digo: la señora se sube al Metro y ni siquiera se sube al camión".