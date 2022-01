Llama Américo a defender la 4T

"Todos juntos estamos trabajando para un mismo fin y un mismo objetivo, por que yo represento lo que todo mundo queremos, lo que cada uno de ustedes que está sentado aquí quiere tener de nuestro estado y les vengo a decir que soy hombre de compromisos y me vengo a comprometer con ustedes y dándole fé a la palabra que no les voy a fallar, que voy a luchar por respetar lo que ustedes quieren, este es el proyecto de todos los que estamos aquí y lo vamos a defender a capa y espada", expresó.

La clave para avanzar en la transformación es escuchar a la ciudadanía, "Sabemos que debemos escucharnos para saber que es lo que hace falta para hacer mejor nuestro trabajo, tenemos que hablar con la gente y saber como podemos ayudarnos para hacer mejor nuestro trabajo".

Ante los comités de defensa de la cuarta transformación en la región citrícola de Santa Engracia, el precandidato reiteró su compromiso como en otros lugares para realizar el mejor de los trabajos en la representación asignada para encabezar el proyecto de las mujeres y hombres de Morena, bajo los principios que rigen este partido de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Exhortó a los militantes y simpatizantes a seguir con el trabajo de promoción y seguir haciendo crecer la marea guinda en Tamaulipas, para fortalecer la plataforma política de Morena encaminada a posicionar la transformación de México y de la entidad.