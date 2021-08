Llama a votar en la consulta

Después de supervisar desde el aire el avance de un tramo carretero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la gente debe salir a votar mañana en la consulta que se llevará a cabo en todo el País.

Al preguntarle si no teme que la Consulta, con la que se pretende juzgar a los ex presidentes, fracase como lo han considerado los opositores, el tabasqueño dijo que la democracia no puede fracasar.