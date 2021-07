Listos para celebrar a los peques

Caracoles sorpresa:

Ingredientes

4 piezas de huevo

1/2 cucharadita de Sal

1/4 de cucharadita de pimienta

1 cucharada de cebollín fresco finamente picado

4 cucharadas de Aceite Great Value®

8 rebanadas de pan de caja sin orillas

4 cucharadas de queso crema

8 rebanadas de jamón de pavo

8 rebanadas de Queso Mozzarella

2 piezas de salchicha cortadas por la mitad a lo largo

8 piezas de clavo de olor para simular los ojos

1/4 de pieza de zanahoria en tiritas, para simular las antenas

1 taza de espinaca cortada en tiritas, para decorar

Preparación:

En un bowl, bate los huevos y sazona con sal, pimienta y cebollín.

Calienta un sartén de teflón a fuego medio, agrega una cuchardita de aceite y un poco de huevo batido. Forma un omelette y cocina alrededor de 5 minutos o hasta que esté cocido por ambos lados. Repite para formar 4 omelettes.

Con ayuda de un rodillo, aplana las rebanadas de pan y unta en dos rebanadas una cucharada de queso crema, uniendo por las orillas. Repite con todos los panes.

Coloca un omelette en el pan con queso, agrega jamón y queso mozzarella. Corta los excesos y enrolla cuidadosamente.

Coloca los clavos en las salchichas para simular los ojos del caracol y las zanahorias para simular las antenas. Pega a los rollitos de huevo con un poco de queso crema. Sirve acompañado de espinaca picada para simular el pasto.

Gelatina de Yogurt:

Ingredientes

Yogurt natural (1 litro)

Leche condensada (1lata)

Media crema (1 lata)

Gelatina sin sabor (1 sobre)

Agua fría

Agua caliente

Saborizante de fresa con color

Elaboración:

Para comenzar coloca en un recipiente el litro de yogurt, la lata de leche condensada y la lata de media crema.

Mezcla muy bien los ingredientes ya añadidos, para que se integren por completo.

El siguiente paso será agregar en otro recipiente una taza de agua fría disuelve la gelatina sin sabor, mezcla hasta que se disuelva evitando que queden grumos.

Lo siguiente será agregar la gelatina a la mezcla de yogurt y seguimos batiendo hasta integrar todos los ingredientes.

Vierte la mezcla en un molde y llévalo a la nevera por un tiempo de 4 horas o hasta que cuaje por completo.

Retira de la nevera desmolda y sirve, la puedes decorar con unas ricas fresas, piña o la fruta que prefieras.

Corn dogs:

Ingredientes

2 tazas de harina instantánea para hot cakes

3/4 de taza de leche

2 huevos

2 cucharadas de mantequilla derretida

Aceite

12 salchichas

12 palitos para banderillas

Preparación

Licúa las dos tazas de harina para hot cakes con la leche, huevo y mantequilla derretida. Asegúrate de que no queden grumos.

Calienta el aceite en una olla honda o freidora.

Inserta las salchichas en los palitos de madera y cubre las banderillas con la mezcla.

Fríe hasta que las banderillas queden doraditas.

Escurre y dejar enfriar.

Flores de galletas decoradas:

Ingredientes

220 gramos de margarina o mantequilla

160 gramos de azúcar glass

1 huevo

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de bicarbonato

1 cucharadita de esencia de vainilla

420 gramos de harina

Además necesitamos:

Cortadores de galletas

Brochetas de madera

Fondant blanco

Azúcar amarillo

Preparación

Ponemos en un recipiente el azúcar y la margarina y mezclamos muy bien durante varios minutos hasta que el azúcar esté integrada, incorporamos el huevo, la sal y la esencia y mezclamos de nuevo, añadimos la harina junto con el bicarbonato y amasamos muy bien. Dividimos la masa en tres partes y envolvemos con papel film, guardamos en el refrigerador al menos media hora. Una vez que la masa se ha enfriado sacamos una de las porciones, retiramos el papel film y estiramos, lo mejor es hacerlo entre dos papeles de horno. Para que todas las galletas tengan el mismo grosor puedes utilizar un rodillo con topes o poner unas guías.

Con un cortador con forma de flor cortar las galletas, con la masa que sobre volver a amasar y se puede seguir utilizándo. Picamos con cuidado con una brocheta de madera y ponemos en una bandeja de horno, metemos la bandeja en el refrigerador otra media hora.

Pasada esa media hora, horneamos con calor arriba y abajo a 180º C unos 10-12 minutos, no dejar que se doren para que las galletas no se queden duras, sacamos del horno y dejamos enfriar sobre una rejilla.

Una vez que las galletas se enfrían se endurecen un poco y la brocheta no se mueve. Para decorarlas esta vez hemos escogido como motivo unas sencillas margaritas blancas. Estiramos el fondant con un rodillo y con el mismo cortador que hemos hecho las galletas o con otro cortamos, lo ponemos sobre la galleta presionando con cuidado para que se pegue. En el centro ponemos una bolita que aplanamos con la mano y decoramos con un poco de azúcar de color amarillo.

Si quieres regalarlas sólo tienes que escoger un macetero, poner papel seda de color verde y colocar las flores de galleta. Para que no se muevan puedes poner en el centro un poco de espuma, corcho o papel de cocina.