Listas, inscripciones a nuevo ciclo virtual

"Ya tenemos el interés de los padres de familia por este tema y queremos decirles que por la situación de la contingencia todo seguirá en linea a través de la plataforma estatal, es un proceso muy sencillo, en el que no se les citará, solo es llenar un formulario".

Del 2 al 12 de febrero la plataforma se abrirá a estudiantes de secundaria, luego del 15 al 26 del mismo mes para los de primaria y finalmente del 1 al 12 de marzo para quienes cursan o cursarán preescolar.

Aparicio Hernández insistió en lo importante que es cumplir con estos procesos, a fin de agilizar las operaciones y preparativos previos a las clases, además de garantizar un juego de libros con un lugar dentro de los grupos. "Muchas familias no hacen este proceso y después se enfrentan a muchos problemas, no alcanzan cupo en la escuela que ellos quisieran o no hay libros, entonces es mejor cumplir desde ahorita, para que después todo se normalice en el nuevo ciclo".

Por la situación del Covid-19 todavía no hay fecha para que los estudiantes regresen a clases presenciales, y tampoco para que se convoque a los padres de familia en ninguna institución.