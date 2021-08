Lista para cantar en la ceremonia

"Sinceramente no había nunca pensado ni soñado poder ser incluida en una lista de premios tan grandes y tan cercanos al mundo del cine, porque nunca había pensado en tener una colaboración así, aunque en el pasado había tenido una canción en una película con Kevin Costner y Robin Wright", dijo Pausini a la AP en referencia a "One More Time", el tema que grabó para "Message in a Bottle" ("Mensaje de amor") de 1999.

"Esta vez es otra cosa... La llamada para ser parte de este proyecto llegó el pasado julio cuando todavía en Italia estuvimos encerrados desde (hacía) meses y meses y yo estaba un poquito, no sé cómo explicarlo, pero pensaba que no iba a cantar más", continuó.

"Entonces poder cantar en una película tan importante con un mensaje de fraternidad, de inclusión, de sentirse protegidos por alguien en un momento de mi vida en el que yo no me sentía protegida a nada. Esta noticia fue una luz".