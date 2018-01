Lista de ganadores de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, que se entregaron el domingo en Los Angeles:

CINE

Actor: Gary Oldman, "Darkest Hour".

Actriz: Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Actor de reparto: Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Actriz de reparto: Allison Janney, "I, Tonya".

Elenco: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Elenco de dobles: “Wonder Woman”.

___

TELEVISIÓN

Actor en una miniserie o película hecha para TV: Alexander Skarsgard, "Big Little Lies".

Actriz en una miniserie o película hecha para TV: Nicole Kidman, "Big Little Lies".

Actor en una serie de drama: Sterling K. Brown, "This Is Us".

Actriz en una serie de drama: Claire Foy, "The Crown".

Actor en una serie de comedia: William H. Macy, "Shameless".

Actriz en una serie de comedia: Julia Louis-Dreyfus, "Veep".

Elenco de una serie de drama: "This is Us".

Elenco de una serie de comedia: "Veep".

Elenco de dobles: "Game of Thrones".

___

Premio a la trayectoria: Morgan Freeman.

___

Kristen Bell 1/ 6

Felicity Huffman 2/ 6

Niecy Nash 3/ 6

Holly Hunter 4/ 6

Allison Williams 5/ 6

Marisa Tomei 6/ 6