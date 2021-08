Lisa Loeb y compañeros de universidad musicalizan 2020

La artista galardonada con el Grammy Lisa Loeb se sintió inspirada para capturar la rareza y el horror de 2020 durante una reunión online de exalumnos de la Universidad Brown . Acudió a decenas de exalumnos para crear " Together Apart ", una colección de 10 minimusicales que exploran momentos de este año extraordinario. También incluyen canciones del galardonado con el Grammy Gordon Chambers .

"La gente realmente sintió la pasión para conectarse y contar esas historias y trabajar juntos. Creó mucho sentido de propósito. Para mucha gente esto creó una oportunidad para ser creativos", dijo Loeb.

"Together Apart" se estrena el viernes en la plataforma de streaming Broadway On Demand. Los boletos son gratis con una donación sugerida para The Actors Fund.

Loeb, cuya carrera musical inició con el éxito de 1994 "Stay (I Missed You)", se conectó a un Zoom de ex estudiantes de teatro de Brown y escuchaba mientras la gente recordaba obras y hablaba de cómo el COVID-19 ha cambiado sus planes y esperanzas.

"Mientras todos estaban en la sala en mi cabeza ya se sentía como un musical", dijo. "Así que pensé ´en vez de sólo hablar sobre estas memorias de teatro musical deberíamos escribir una obra´".

Unos nueve meses después, después de que unos 100 exalumnos habían ofrecido su punto de vista a actores, compositores, dramaturgos y cantantes, "Together Apart" estaba lista como una colección que captura el absurdo de la pandemia y el impacto de la muerte de George Floyd. El comediante Eric Kirchberger interpreta al doctor Anthony Fauci, y actúa como una especie de narrador.

"Esta es una pieza de un momento específico, así es como se sintió. Es una versión para teatro de esto y es definitivamente una ficción, sin duda hay muchas facetas de la época del COVID", dijo Loeb. "Estábamos conectando y después hicimos un show sobre conectar".

El grupo original de Zoom se expandió — exalumnos de Alemania, Italia y de todo Estados Unidos contribuyeron al proyecto — y el producto final incluía artistas amateur y profesionales, como Julie Bowen de "Modern Family", Josh Hamilton de "13 Reasons Why", la veterana de Broadway Ann Harada y la estrella de Hollywood JoBeth Williams.

En vez de una sola película, el grupo estuvo de acuerdo en que múltiples musicales, cada uno de no más de 10 minutos, funcionarían mejor para cubrir la enormidad del año. También estuvieron de acuerdo en que debería verse como en Zoom y que las historias auténticas serían clave.

"Pudimos tocar muchos puntos al darle a mucha gente diferente la capacidad de contar su historia, ficcionada, pero contar su historia", dijo Loeb.

"Together Apart" también sirve como una muestra del talento de los exalumnos de Brown, que superaron obstáculos creativos y tecnológicos para hacer una serie de momentos musicales que representan un diario de pandemia.

"Fue una forma realmente increíble de ser introspectivos y apreciar la experiencia que obtuvimos al estar en la universidad y las amistades que hemos hecho", dijo Loeb, quien se graduó de la prestigiada universidad en Providence, Rhode Island, en 1990.

El proyecto surgió por Zoom pero lo trascendió. "Estamos separados en esas cajas, pero estamos unidos en esas ventanas y estamos tratando de conectar deliberadamente ambas en el proceso y en el mismo show", dijo Loeb.