Lindsay vuelve de la mano de Miley Cyrus

Doce años y varios tropiezos con alcohol, drogas y proyectos no concretados tuvieron que pasar para que Lindsay Lohan regresara a la escena musical con un tema en el que habla de sus excesos y que lo hace acompañada de Miley Cyrus.

El jueves por la noche Lohan había anunciado a través de sus redes sociales que este viernes lanzaría su nuevo tema titulado "Back to me" (regreso a mí), el cual viene después de su anterior disco "A little more personal" en 2005, de cuyo álbum destacó el tema "Confessions of a Broken Heart", en el cual hablaba de la tormentosa relación que vivió con su padre cuando era pequeña.

Siguiendo esa misma tesitura de canciones casi biográficas, Lindsay regresó con "Back to me", en la que habla de los tropiezos y desaciertos que ha tenido a lo largo de su vida y que pese a todo ello, está en una etapa en la que se siente plena y ansiosa de regresar a ella misma en una faceta que se siente cómoda.

Para este tema, la también actriz de 33 años coescribió la letra junto a ALMA, que es el grupo conformado por Miley Cyrus, Charli XCX y Tove Lo, quienes además le brindaron a la canción ese ambiente pop y bailable que la canción tiene.

A través de sus redes sociales, Lohan también dio muestra de su nuevo comienzo ya que borró todas las fotografías que tenía en Instagram, pues considera está en un renacimiento.