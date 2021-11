Ligan 15 muertes maternas al Covid

"El índice de muerte materna ha presentado un alza en el índice a nivel nacional, Tamaulipas no ha sido la excepción y mucho derivado a la pandemia, al COVID -19; actualmente y desde mayo de este año se estableció la estrategia ´Madre´ que es un monitor a distancia de riesgo del embarazo el cual trata de reducir esta incidencia", comentó el director de Salud Reproductiva estatal, Ares Duvalier Buenfild Saldívar.

Actualmente y desde mayo de este año se estableció la estrategia ´Madre´ que es un monitor a distancia de riesgo del embarazo el cual trata de reducir esta incidencia". Ares Duvalier Buenfild Saldívar, director de salud reproductiva

"El índice de muerte materna ha presentado un alza en el índice a nivel nacional, Tamaulipas no ha sido la excepción y mucho derivado a la pandemia, al COVID-19; actualmente y desde mayo de este año se estableció la estrategia ´Madre´ que es un monitor a distancia de riesgo del embarazo el cual trata de reducir esta incidencia", comentó el director de Salud Reproductiva estatal, Ares Duvalier Buenfild Saldívar.

Otro de los factores, mencionó, para lograr reducir los casos de muerte materna fue la aplicación de la vacuna antiCOVID-19 a mujeres embarazadas durante el segundo semestre del año. Asimismo, dijo que estos quince fallecimientos han suscitado por Neumonías o padecimientos respiratorios asociados con esta enfermedad en una proporción de alrededor del cincuenta por ciento de los casos reportados a nivel estatal.

"El Instituto Mexicano del Seguro Social ha presentado tres muertes maternas después de que se logró implementar la estrategia ´Madre´ al cien por ciento y estamos en pláticas muy avanzadas para que el IMSS se sume a esta estrategia... actualmente tenemos ya dentro de la estrategia al Sistema DIF Tamaulipas, tenemos a la Cruz Roja Mexicana y algunas clínicas del ISSSTE, y a partir del primero de diciembre arrancamos con IMSS Bienestar en base a esta estrategia".

Destacó que en los nacimientos derivados de estos casos no se han detectado complicaciones posteriores derivadas a la exposición al virus SARS-CoV 2 durante el período de gestación, "el tema de vacunación contra COVID-19 es un tema federal, y que no solamente en Tamaulipas sino a nivel nacional el tema de nuestras mujeres embarazadas se dio hacia el segundo semestre del año, tuvimos un semestre en el que la gran mayoría de nuestras pacientes embarazadas no estaban vacunadas y creo que ahí fue una oportunidad muy importante que perdimos".