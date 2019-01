Liga IPC segunda alza en la semana

Cd. de México.

El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 0.50 por ciento hoy, con lo que ligó su segunda jornada al alza, mientras los índices a nivel global se mantuvieron con pocos sobresaltos este miércoles a la expectativa del resultado del voto de confianza a la Primera Ministra británica, Theresa May.



El IPC avanzó a 43 mil 819.53 enteros y se acercó a la barrera de las 44 mil unidades en un día de poca volatilidad y escasas cifras económicas a nivel internacional.

Sin embargo, los mercados estuvieron atentos a la votación que se dio en Reino Unido para decidir el futuro del actual Gobierno de la Primera Ministra, Theresa May, del cual salió victoriosa en una votación reñida.



Dentro de la muestra del índice mexicano, Mexichem (MEXCHEM*) fue la acción con mayores ganancias en el día, al incrementar 3.75 por ciento, a 47.87 pesos; Cemex (CEMEXCPO) ganó 2.62 por ciento, a 10.19 pesos, y Lala (LALAB) 2.53 por ciento, a 23.46 pesos.



Las mayores pérdidas del día las sufrieron Banco del Bajío (BBAJIOO), al caer 1.95 por ciento, a 40.67 pesos, Gentera (GENTERA*) 1.67 por ciento, en 15.29 pesos y Megacable (MEGACPO), que cedió 1.63 por ciento, a 87.11 pesos.



En Nueva York la tendencia de los principales índices fue de alzas moderadas: el Dow Jones ganó 0.59 por ciento, el Standard & Poor's, 0.22 por ciento y el Nasdaq, 0.15 por ciento.



Las cifras más relevantes en el mercado neoyorquino fueran las relacionadas con los precios de las importaciones de diciembre y los resultados financieros de Goldman Sachs y Bank Of America.



Mientras continúa el cierre de Gobierno estadounidense, inició en ese país la temporada de resultados financieros esta semana con el balance hasta ahora de grandes bancos y algunas algunas empresas.



En el mercado europeo los índices se mantuvieron en terreno positivo a la espera del futuro del Brexit en los dos meses restantes que quedan para la negociación del acuerdo y de si la Administración de May sobreviviría al voto de confianza de hoy.



El único índice que se mantuvo en números rojos durante la sesión fue el FTSE 100, con un descenso de 0.47 por ciento, mientras que el CAC 40 ganó 0.51 por ciento, el Dax alemán 0.36 por ciento y el Euro Stoxx 50 retrocedió 0.30 por ciento.



En Asia, el Nikkei perdió 0.55 por ciento, en tanto que el Hang Seng y el CSI 300 se mantienen positivos ante las noticias de un estímulo a la economía china anunciado ayer por el Gobierno del país; el Hang Seng ganó 0.27 por ciento y el CSI 300 0.02 por ciento.