Lidera los Billboard

Nueva York, E.U.

Cardi B obtuvo 21 nominaciones, a los Premios Billboard de la Música 2019, anunciaron este jueves NBC y Dick Clark Productions.

La rapera de 26 años compite en categorías como Artista del Año, Mejor Artista Femenina y Mejor Álbum Billboard 200 por Invasion of Privacy, disco ganador del Grammy.

POR PARTIDA DOBLE

La cantante también figura por partida doble en las categorías de Mejor Canción en el Hot 100, Canción Más Vendida y Mejor Colaboración por sus canciones "I Like It" y "Girls Like You".

Drake y Post Malone se encuentran en el segundo puesto, con 17 menciones cada uno. Ambos competirán por el máximo honor de la noche, Mejor Artista con Cardi B, Ariana Grande y Travis Scott, quien recibió 12 nominaciones.

OTROS COMPETIDORES

J Balvin y Bad Bunny también competirán por el galardón al Mejor Artista Latino, junto con Anuel AA, Ozuna y Romeo Santos.

Kelly Clarkson será la anfitriona de los Premios Billboard, que se entregarán el 1 de mayo en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas. El espectáculo incluye 56 categorías y se transmitirá en vivo por la cadena NBC.

POSTULACIÓN PóSTUMA

La difunta Aretha Franklin, fallecida el pasado agosto, compite por el premio al Mejor Álbum Góspel, por Gospel Greats, categoría en la que se mide con Snoop Dogg, con su primera incursión en este género, Snoop Dogg Presents Bible of Love.

Taylor Swift, la artista más decorada en la historia de los Billboard con 23 galardones, está postulada a Mejor Artista Femenina y Mejor Artista de Gira.

Los Rolling Stones, U2 y Elton John se miden por el premio a la Mejor Gira de Rock.

Cómo se eligen

Los nominados y ganadores de los Premios Billboard se basan en las ventas de discos y canciones, streaming, difusión radial, giras y desempeño en redes sociales. El periodo para este año abarca del 23 de marzo del 2018 al 7 de marzo del 2019.