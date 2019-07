Lidera la cima de la taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.

La cinta "Spider-Man: Far From Home" celebró ayer otro fin de semana en el primer sitio de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, mientras las cintas que no son parte de una franquicia continúan teniendo problemas para despegar.

Las cintas originales que ofrecen una alternativa a los espectadores, como la película de terror "Crawl" y la comedia "Stuber", apenas dejaron huella en su debut.

La secuela de "Spider-Man" sumó 45.3 millones de dólares en su segundo fin de semana, aumentando su recaudación nacional a 274.5 millones de dólares, de acuerdo con cálculos de los estudios publicados ayer. A nivel internacional, la cinta de Sony Pictures ha acumulado 847 millones de dólares.

"Toy Story 4" de Disney y Pixar ocupó el segundo sitio, con 20.7 millones de dólares en su cuarta semana en cartelera. Actualmente acumula una recaudación de 346.4 millones de dólares sólo en los cines de Estados Unidos y Canadá.

ENFRENTAN BATALLA

Y mientras que las franquicias están prosperando, las cintas originales enfrentan una batalla cuesta arriba para conseguir una distribución amplia.

"Crawl", un thriller de Paramount Pictures, debutó en tercer lugar con una recaudación estimada de 12 millones de dólares.

"Stuber" se recuperó de un comienzo difícil con ocho millones de dólares en más de tres mil cines de Estados Unidos y Canadá. La película protagonizada por Kumail Nanjiani y Dave Bautista tuvo un costo de producción de aproximadamente 16 millones. Es la cinta más reciente de Fox en ser estrenada por Disney.

"La gente siempre se queja por la falta de ofertas originales por parte de los estudios, sobre todo durante el verano. Pero este verano en particular parece que las audiencias están dando la espalda a esas cintas", comentó Paul Dergarabedian, analista principal de Comscore.

"Es un verdadero acertijo saber por qué algunas de estas películas no están teniendo buen desempeño".

Datos

Ventas calculadas de boletos el pasado fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá

>"Spider-Man: Far From Home" (45.3 millones de dólares)

>"Toy Story 4" (20.7 millones de dólares)

>"Crawl" (12 millones de dólares)

>"Stuber" (8 millones de dólares)

>"Yesterdar" (6.8 millones de dólares)

>"Aladdin" (5.9 millones de dólares)

>"Annabelle Comes Home" (5.6 millones de dólares)

>"Midsommar" (3.6 millones de dólares)

>"The Secret Life of Pets 2" (3.1 millones de dólares)

>"Men in Black: International" (2.2 millones de dólares)