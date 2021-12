Licorice Pizza triunfa en competencia cinematográfica.

La comedia Licorice Pizza, del cineasta Paul Thomas Anderson, fue elegida por la National Board of Review (NBR, por sus siglas) como la Mejor Película del 2021 en su entrega de galardones de este año, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

“En un momento de transición e incertidumbre, no hay nada como Licorice Pizza que nos recuerde la alegría, esperanza y euforia que puede inspirar el gran cine”, comentó Annie Schulhof, presidenta de la NBR, en un comunicado.

EMPATES

Tres largometrajes empataron con dos preseas cada uno: Rey Richard: Una Familia Ganadora, que se llevó Mejor Actor (para Will Smith) y Mejor Actriz de Reparto (para Aunjanue Ellis); The Tragedy of Macbeth, con Mejor Guion Adaptado (a Joel Coen) y Mejor Cinematografía (a Bruno Delbonnel); y A Hero, con Mejor Guion Original (a Asghar Farhadi) y Mejor Película en Lengua Extranjera.

La artista Rachel Zegler logró con su debut cinematográfico en Amor sin Barreras llevarse el galardón a Mejor Actriz, mientras que el famoso Ciarán Hinds consiguió su triunfo a Mejor Actor de Reparto por la cinta Belfast.

LA VOTACIÓN

Los premios de la NBR se eligen mediante una votación de un grupo de fanáticos del cine, profesionales, académicos, cineastas y estudiantes, y la gala ha sido considerada como un indicador para las nominaciones a los Óscar desde hace tiempo; el año pasado, el proyecto que eligió como Mejor Película, 5 Sangres, consiguió nominación a las preseas de la Academia en algunas categorías.

Los ganadores serán celebrados en un evento especial que se llevará a cabo el martes 11 de enero del 2022, el cual será presentado por Willie Geist.

LISTADO DE PREMIOS:

- Mejor Película: Licorice Pizza

- Mejor Director: Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

- Mejor Actor: Will Smith, por Rey Richard: Una Familia Ganadora

- Mejor Actriz: Rachel Zegler, por Amor sin Barreras

- Mejor Actor de Reparto: Ciarán Hinds, por Belfast

- Mejor Actriz de Reparto: Aunjanue Ellis, por Rey Richard: Una Familia Ganadora

- Mejor Guion Original: Asghar Farhadi, por A Hero

- Mejor Guion Adaptado: Joel Coen, por The Tragedy of Macbeth

- Actuación Revolucionaria: Alana Haim & Cooper Hoffman, por Licorice Pizza

- Mejor Debut como Director: Michael Sarnoski, por Pig

- Mejor Película de Animación: Encanto

- Mejor Película en Lengua Extranjera: A Hero

- Mejor Documental: Summer of Soul (Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

- Mejor Reparto: The Harder They Fall

- Logro Destacado en Fotografía: Bruno Delbonnel, por The Tragedy of Macbeth