Libran avicultores crisis por gasolina

César Quesada, presidente de la Unión, explicó que la mayoría del comercio y el transporte de mercancías y suministros avícolas se realiza en camiones o ferrocarril, medios que dependen del diesel y no de la gasolina, que es donde está el problema.



La gran parte del diesel que se ocupa viene de importación por carretera o por tren y eso está controlado, lo que ellos (el Gobierno federal) han restringido son ductos que perforan los huachicoleros, apuntó.



"Los granos, el pollo, el huevo y las gallinas, todo eso se mueve en tráiler y en tractos todos son diesel.



"Mientras no falte diesel, la mayoría de la industria va a seguir operando. Yo no veo problema para nuestro sector, ahorita yo no veo nada en el horizonte que diga que pueda poner en riesgo el suministro de pollo y de huevo", dijo Quesada Macías.



No obstante, admitió que hay preocupación e incertidumbre en parte de la cadena de distribución porque aunque algunos tienen combustible aún, si para el fin de semana continúa la crisis no van a tener lo suficiente para repartir.



"Ahorita no lo es, pero puede llegar a ser un problema", anotó.



La manera en que opera la distribución del producto es primero su transportación, en un camión que utiliza diesel, a diferentes estados; de ahí se deja en la bodega de un cliente o directamente en pollerías y rosticerías.



En estos últimos esblecimientos no habría problemas de abasto porque son centros en donde acuden directamente las amas de casa a comprar.



Pero los clientes distribuidores sí están preocupados de que la crisis en la gasolina se alargue porque eso haría que el producto se tenga que quedar en las cámaras de refrigeración y no lo puedan repartir. De ser así, cada empresa tendría que ver la manera de distribuir.



"En lugar de entregar a distribuidores que dependen de un reparto con camiones de gasolina, pues a lo mejor se va a tener que ir a hacer una venta directa, a un mecado popular donde la gente vaya a comprar el pollo directo", ejemplificó.



"Sí hay una preocupación, pero la autoridad dice que no hay problema, que hay suficiente, que no haya pánico", finalizó.



Actualmente, Jalisco, Puebla y Sonora lideran la producción de huevo, y Veracruz, Aguascalientes y Querétaro la de pollo.