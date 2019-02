Liberarán este mes reglas de programas. Serán revisados periódicamente

Tenemos que esperar hasta que salgan las reglas pensando que sí habrá un recorte, pero sin dejar también la posibilidad de que se puedan llegar a ajustar en un futuro . José Ramón Gómez Leal, representante del Gobierno de la República en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Las reglas de operación de programas federales decomo Estancias Infantiles, Becas, y 68 y Más, entre otros, serán liberadas a finales de este mes y será hasta entonces cuando podrán conocerse a detalle los montos y alcances que tendrán durante el resto del año, informó el representante del Gobierno de la República en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal.

De manera preliminar trascendió que al menos para el programa de Estancias Infantiles habría un recorte del cincuenta por ciento, en este sentido el delegado federal apuntó que las nuevas reglas pudieran incluso considerar un presupuesto mayor al ejercido el año pasado.

"Hago un llamado a todas las estancias para que estén tranquilos; el presidente ha dicho claramente que cada cuatro meses hará una evaluación de su gobierno y así si vemos que faltan apoyos en algunos programas habrá la posibilidad para recuperarlos o para invertirles más".

Gómez Leal señaló que estos programas serán financiados con los ahorros que se han obtenido de la lucha contra el huachicoleo o robo de hidrocarburos. "Estoy seguro de que en algunos lugares como Estancias, u otros programas, hay la posibilidad de que se les pueda invertir más a corto o mediano plazo", afirmó.

Y reiteró: "al día de hoy no han sido terminadas las reglas de operación, tenemos qué esperar hasta que salgan las reglas pensando que sí habrá un recorte, pero sin dejar también la posibilidad de que se puedan llegar a ajustar en un futuro".

Recordó que actualmente continúa el censo entre la población para la integración del padrón de beneficiarios del programa de 68 y Más, o para estudiantes con la beca ´Benito Juárez´.

Será durante el presente mes cuando serán entregadas las primeras tarjetas de estos programas sociales a través de las cuales serán dispersados los recursos.

"Quiero aprovechar este espacio para decirle a todas las personas que por alguna razón no han sido censadas, o ya fueron censadas y que la tarjeta no les ha llegado, que no se preocupen, vendrá todo el apoyo a partir de enero".