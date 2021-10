Levantan 2 mil 400 toneladas de basura en el fin de semana

"Hemos mejorado un poquito, pedirles que nos tengan paciencia, vamos metiendo todos los días un poquito más de camiones, me están avisando que para mañana voy a sacar dos camiones más; me están por confirmar fecha de cuándo me llegan más camiones y ya estaremos en la condición con más unidades que pretendemos poder recoger la basura", dijo el director de Servicios Públicos Municipales, Mauricio Valdez. Actualmente se cuenta con alrededor de 18 camiones recolectores de basura de los cuales dos se encuentran bajo contrato de arrendamiento, en los próximos días el objetivo será rentar 12 camiones más los cuales se sumarán al parque vehicular del Municipio para llegar a entre 30 y 32 unidades de concha con capacidad para más de siete toneladas de residuos.