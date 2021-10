Levanta la mano Enrique Cárdenas por la Gubernatura de Tamaulipas

Enrique ¿hay un interés tuyo para ser el candidato a la gobernatura de Tamaulipas?

Ramiro Ramos y tu servidor Enrique Cárdenas andamos buscando la nominación, cada quien anda haciendo su trabajo, visitando las estructuras, los consejeros, los comités municipales y en eso, tanto Ramiro como un servidor, lo hemos hecho.

Sabemos que los tiempos se adelantaron, las precampañas iban a iniciar el 20 de enero, ahora van a arrancar el día 2 de enero, eso va a trastocar para todos los partidos el reajustar sus agendas, ¿por qué hicieron esto?, yo la verdad lo desconozco.

Andamos buscando la nominación de nuestro partido para contender para este 2022.

Desde hace algunos meses y en las elecciones pasadas se habló de una alianza con el PAN, ¿cuál es tu postura al respecto?.

Estamos viendo si podemos llegar a consensos, no es por caprichitos ni porque queramos, esto es política, hay que platicar, hay que dialogar para poderla construir, así nada más por qué yo digo que vamos a ir, así no se construye nada.

Hay que ver las cosas, dialogar, platicar y poderlas construir para ver si podemos llegar a un buen entendimiento.

De la última elección a gobernador del 2016 al 2021 el PRI ha sufrido muchos cambios, ¿Cuál es el panorama que ves para las próximas elecciones?.

Ha habido mucha rotación tanto de panistas que se han salido como de priístas que se han ido a Morena y otros al PAN, creo que es un país de libertades y al final de cuentas ellos tienen su decisión.

Por caprichitos o por enojos, por que no fui o por que no me llamaron, eso no habla de una madurez política y creo que lo más importante es que tiene que darse el diálogo para poder seguir construyendo.

¿Cuál es tu visión para hacer en Tamaulipas a partir del 2022?

Hay muchas cosas por hacer, el campo está muy desatendido hablemos de la ganadería, hemos perdido estatus con las reformas que se han hecho a nivel nacional de quitar los apoyos que tenía el campo.

Si nos vamos a los hospitales, cualquiera de los públicos que tenemos, sea el ISSSTE, el Seguro Social, el Civil o el General, traen una deficiencia impresionante de todo tipo, hay que hablar con el médico, con las enfermeras, maestros que no se les han pagado hay mucho que hacer en Tamaulipas.

Falta generación de empleos, jóvenes que no tienen suficientes oportunidades, los jóvenes se van a Nuevo León, San Luis o Querétaro.

¿Cómo es tu relación con la dirigencia del PRI?

Es una relación excelente tanto con Edgar, como Alejandro Moreno, el líder nacional, también con el delegado nacional Felipe González, no pasan 15 días para reunirnos por una cosa.

¿Qué decirle a la gente que dejó de seguir al partido, que dejó de militar o votar por ustedes?.

Hay que ir por ellos, hay que ir a apapacharlos creo que sí ha habido un poco de distanciamiento, hay que retomar esas causas, hay gente que está desesperada, eso lo estamos haciendo Ramiro, un servidor y todos los sectores.

Es el trabajo que hay que hacer, hoy la gente va a votar no por las siglas si no por las personas, el hablar a los ojos, escucharlos hablar con la verdad, es como el PRI puede retomarlo, como se hizo en anteriores ocasiones, cuando el PRI estaba muerto y resucitamos con Peña Nieto.

¿Una alianza con Morena puede ser posible?

Morena trae tantos candidatos que van a terminar ahí medio desgastados en mi punto de vista personal, porque la famosa forma que traen de encuestas no les funciona mucho o ya traen un desgaste como lo dijo Ricardo Monreal, el senador.