Levanta Barsa Copa del Rey; Ayón y Madrid fueron derrotados

El equipo catalán, dirigido desde hace unos días por el entrenador serbio Svetislav Pesic, acaba así con su sequía de títulos de los últimos años ya que no ganaba una Copa desde la edición celebrada en 2013 en Vitoria.



El Real Madrid contó con el mexicano Gustavo Ayón, pero éste no pudo impedir la derrota.



Ayón jugó tres meses y medio después de la lesión en un hombro que le obligó a pasar por el quirófano en noviembre.



Ayón, que no fue convocado en el partido de cuartos frente al Unicaja y sí lo hizo en semifinales ante el Iberostar Tenerife pero no jugó, saltó a la pista del Gran Canaria Arena de Las Palmas a cuatro minutos del descanso en sustitución de Felipe Reyes cuando el jugador cordobés cometió su segunda falta personal ante el Barcelona Lassa.



El "Titán" de Nayarit se lesionó el pasado 4 de noviembre en el borde inferior del labrum del hombro izquierdo en un partido de Liga disputado en Tenerife frente al Iberostar.



19 días después, el internacional mexicano fue intervenido bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja y desde entonces ha estado de baja, lo que obligó al club blanco a fichar al caboverdiano Walter Tavares.