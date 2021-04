Leslie Jones conducirá los Premios MTV al Cine y la TV

Conductores previos de los MTV al Cine y la TV incluyen a Dwayne "The Rock" Johnson, Tiffany Haddish, Kevin Hart y Adam DeVine.

La semana pasada, MTV anunció que la serie de Disney Plus "WandaVision" encabeza la lista de nominados con cinco menciones, seguida por "Emily in Paris" de Netflix y "The Boys" de Amazon, con cuatro cada una.

El 17 de mayo, al día siguiente de la premiación, MTV transmitirá la primera edición de sus "Movie & TV Awards: UNSCRIPTED", que reconoce los mejores momentos en los reality shows de la televisión.