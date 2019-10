Les da igual el grito a jugadores de Panamá

El polémico grito que tiene alerta a la FIFA le da igual a los futbolistas de Panamá.

Su capitán Román Torres minimizó la polémica expresión ya que entiende que el hostigamiento al rival es algo común en los estadios.

"La verdad no me incomoda. Siempre en el futbol se ha visto eso de repente, de algunos insultos, pero debemos estar concentrados, pensar en lo que se juega y no debe de afectar para nada", mencionó en la víspera del juego de Nations League frente a México.

Panamá atraviesa una transición dolorosa. Viene de una derrota en casa 2-0 ante Bermudas, lo que incrementa la exigencia si no quiere ver mermadas muy pronto sus opciones de clasificar a Semifinales. En este torneo solo los líderes grupales avanzan a la siguiente ronda.

"Cuando jugamos con cualquier Selección salimos a ganar y mañana tenemos esa mentalidad, hacer un buen partido, salir a la cancha a ganar y si se da un empate es maravilloso, pero la mentalidad es salir a ganar

"La Selección de México tiene jugadores muy jóvenes, importantes, pero nuestra Selección también está compacta. He tenido la oportunidad de marcarle dos goles a Selección Mexicana y esperemos mañana marcar también. Hablé mucho con todos, con los jóvenes, que se sientan convencidos, hay que creérsela, todo el apoyo, en realidad hay muchos jugadores a quienes el profe ha llamado por primera vez y que sientan esa confianza, tienen toda la capacidad y futbol", expresó el delantero.