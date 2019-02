Leganés presenta a Diego Reyes

Madrid, España.

Luego de ser fichado de último momento, el defensa mexicano Diego Reyes fue presentado por el Leganés.

"Siempre tuvimos confianza en estar en esta gran institución, por eso nos quedamos aquí desde el martes con la tensión y los nervios de saber si se haría (el traspaso), pero confiados en que se lograría. Gracias a Dios estamos aquí y esperamos retribuirles dentro del campo con esa misma confianza que ellos nos tuvieron", indicó ante los medios de comunicación.



Luego de ese pequeño nerviosismo, el zaguero mexicano ya se mostró comprometido en aportar su "granito de arena" para bien del cuadro "pepinero", que tiene 23 puntos en la Liga de España y su máxima prioridad es evitar el descenso para mantener la categoría.



"Mis expectativas primordialmente son ayudar al Leganés a estar donde se merece, que el equipo se muestre mejor y poner mi granito de arena. Lo más importante es el equipo, no tanto yo. Pero vengo a tratar de jugar, a sumar minutos", enfatizó.



Diego Reyes, quien llega cedido al conjunto español por lo que resta de la campaña procedente del Fenerbahce, de la Súper Liga de Turquía, jamás dudó en aceptar la propuesta del "Lega".



"Me lo demostraron desde el principio cuando hablaron con mi agente y dijeron que me querían. El contacto siempre estuvo ahí y me ilusionó muchísimo regresar a la Liga. Esta institución me ha hecho sentir en familia desde el primer día que estoy aquí", admitió el mexicano, quien vivirá su tercera aventura en España tras militar en Real Sociedad y Espanyol de Barcelona.



Junto al mexicano se presentó al portero Andrés Prieto.