Leaño... por ahora

El director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, confirmó a Marcelo Michel Leaño como técnico interino del equipo en sustitución de Víctor Manuel Vucetich.

"No puedo ponerle fecha al interinato, ya que no sabemos cuánto tiempo nos llevará encontrar a la mejor opción de director técnico con base en el perfil que buscamos, puede que nos lleve una semana, dos, tres, cuatro, o hasta el final del torneo, no lo sabemos", expuso Peláez.

Para Peláez, la decisión de finalizar el periodo de Vucetich se enfocó en que ya no había condiciones para continuar.

"No nos guiamos por lo que se dice en redes sociales ni por los abucheos, no encontramos la evolución futbolística, siento que el entorno no era favorable, pero a un técnico como Vucetich había que darle tiempo y apoyo, pero siento que estamos atorados. El vestidor nunca se rompió, nunca trabajé antes con técnico que confiara tanto en las fuerzas básicas como Vucetich.

"Aclaro que lo de Marcelo es un interinato, vendrán muchas entrevistas. Buscamos un perfil de un técnico más joven sin importar si ha ganado mucho o poco, que apueste más por la dinámica, la explosividad, que estos dos elementos nos den más funcionamiento, vamos a empezar a evaluar las opciones", dijo Peláez.

El directivo agregó que no han hablado con ningún técnico, pero los nombres de Antonio Mohamed, Diego Alonso y Jaime Lozano no están descartados.

SERÁ ´TILON´ AUXILIAR SE INTEGRA PREPARADOR FÍSICO DEl ´10´

Hay un elemento que llama la atención en el cuerpo técnico de Marcelo Michel Leaño: El preparador físico Fernando Signorini.

Signorini, de 70 años de edad, fue el preparador físico personal de Diego Armando Maradona (QEPD) durante 10 años en su etapa de jugador de 1984 a 1994, y posteriormente trabajó con el "Pelusa" ya como técnico de la Selección de Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Como auxiliar tendrá a Paulo César "Tilón" Chávez, César Andrade también como preparador físico, y Héctor Quintero, como entrenador de porteros.