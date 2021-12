Le salen rivales a Abbott

El gobernador del estado , Greg Abbott enfrenta a múltiples rivales primarios republicanos mientras busca un tercer mandato, pero no la tiene fácil, ya que han surgido importantes políticos que podrían ganarle la contienda , aprovechando sus desaciertos en su política nacional y estatal.

La batalla que sostiene con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, podría ser factor determinante para que los votantes de ambos partidos, se inclinarían por otros aspirantes que ya recorren la entidad en busca de simpatías.

Los más notables son el ex senador estatal de Dallas, Don Huffines, y el ex presidente republicano de Texas, Allen West.

Otros retadores incluyen a: Paul Belew, abogado defensor; Danny Harrison, propietario de una empresa de jardinería; Kandy Kaye Horn, filántropa de Houston; y Rick Perry, un técnico en computación, que no es el ex gobernador.

Las inscripciones de candidatos para las primarias demócratas y republicanas de marzo de 2022 cerraron el lunes pasado

Las primarias del 1 de marzo también cuentan con importantes batallas en todo el estado, incluida la de gobernador de Texas, contienda a la que se unió el ex congresista de El Paso Beto O´Rourke el mes pasado.

La votación anticipada para las primarias comienza el 14 de febrero; el último día para registrarse para votar es el 31 de enero.

O´Rourke, quien está compitiendo por derrocar a Abbott, enfrenta a tres rivales en las primarias demócratas: Inocencio "Inno" Barrientez, un jubilado; Michael Cooper, pastor de Beaumont y ejecutivo automotriz; y Joy Díaz, ex reportera de radio pública y conductora suplente de "Texas Standard".

EN EL SENADO

El vicegobernador titular Dan Patrick se enfrenta a tres rivales primarios republicanos mientras busca un tercer mandato al frente del Senado de Texas: Trayce Bradford, líder de grupos conservadores desde hace mucho tiempo; Daniel Miller, consultor de tecnología; y Aaron Sorrells, empresario.

El demócrata Mike Collier, un contador de Houston que estuvo a 5 puntos porcentuales de destituir a Patrick en 2018, se postula nuevamente para vicegobernador. También se postula en las primarias demócratas la representante estatal del Norte de Texas, Michelle Beckley.

El actual fiscal general Ken Paxton atrajo a varios opositores conocidos para las primarias republicanas en su intento por un tercer mandato. George P. Bush, el actual comisionado de Tierras de Texas; Eva Guzmán, ex jueza de la Corte Suprema de Texas; también el congresista del Este de Texas Louie Gohmert intentará derrocar a Paxton en las primarias republicanas, según la publicación de El Diario, de El Paso, en su edición digital.

Cuatro demócratas ingresaron a la carrera por la Fiscalía General: Rochelle Garza, una ex abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) que demandó con éxito a la administración del ex presidente Donald Trump para asegurar el aborto de una adolescente migrante detenida; el abogado de Houston Mike Fields; el ex alcalde de Galveston, Joe Jaworski; y Lee Merritt, un abogado de derechos civiles que representa a familias de afroamericanos asesinados por la Policía, tanto en Texas como en todo el país.

REPRESENTANTES FEDERALES

La representante federal durante dos mandatos Verónica Escobar, demócrata por El Paso, se enfrenta a Deliris Montanez Berrios en las primarias demócratas para el Distrito 16 del Congreso. Irene Armendáriz Jackson se postula sin oposición en las primarias republicanas. Armendáriz Jackson perdió ante Escobar en las elecciones generales de 2020.

El representante de los Estados Unidos Tony Gonzales, republicano por San Antonio, se postula sin oposición en las primarias republicanas para el Distrito 23 del Congreso, que cubre partes de Fort Bliss y el Sureste del Condado de El Paso. En noviembre, el veterano de la Marina se enfrentará a uno de los dos demócratas que se han presentado: la trabajadora social Priscilla Golden y el marine retirado John Lira, de San Antonio.

