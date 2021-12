Le propina JC nocaut al virus

Luego de que anunciara su prueba positiva al virus, la Leyenda del boxeo aseguró que no tenía síntomas fuertes y, además, continuó haciendo ejercicio para sacar al bicho de su cuerpo y lo logró.

"A todos mis amigos, a todo México, a todos los que me quieren y a los que no me quieren... gracias, la verdad que hoy (ayer) salí ya negativo gracias a Dios, bendito sea Dios, gracias por sus oraciones y bendiciones", comentó Chávez a través de un video que publicó en sus redes sociales.

El mítico ex boxeador aprovechó para pedirle a sus seguidores que no bajen la guardia, porque el virus está dispuesto a aguantar todos los rounds, por lo que les pide cuidarse y mantener la sana distancia.

"Síganse cuidando por favor, sana distancia y hagan mucho ejercicio, tomen la vitamina Humvit, que es la que me ayudó a salir adelante y gracias y bendiciones para todos", señaló JC.

El César del Boxeo podría ya reanudar sus actividades y sus planes para otra pelea de exhibición el próximo año.