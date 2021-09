Le entra a la cocina

C ardi B tiene un Grammy, cinco American Music Awards, siete Billboard y cuatro MTV, medios como "The Hollywood Reporter" la han denominado "la reina del hip hop", pero nada la preparó para no sentir nervios ante la cantante mexicana Angélica María.

Más cuando la intérprete de "Bodak yellow" le tocó hacer unos chiles en nogada para un programa de televisión, los cuales iban a ser degustados por la llamada "Novia de México" y el actor Andrés Zuno.