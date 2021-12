Latinos brillan en Hollywood en 2021, y habrá más

"In the Heights", dirigida por Jon M. Chu y estrenada en junio, fue una de las primeras grandes producciones del año que llegó a los cines luego de meses de cierres por la pandemia, y aunque su desempeño en taquilla no fue el esperado, representó un punto de inflexión para muchos latinos en Hollywood y en general recibió elogios de la crítica.

La adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes laureado con el premio Tony, sobre las luchas y esperanzas de una comunidad en el vecindario neoyorquino de Washington Heights, le mereció a Anthony Ramos una nominación al Globo de Oro al mejor actor en una película musical o de comedia por su papel de Usnavi (originalmente interpretado por Miranda en Broadway), y puso en el mapa a actores como la mexicana Melissa Barrera, quien próximamente regresará como protagonista de "Carmen" de Benjamin Millepied, y la popular cantante Leslie Grace, quien en su debut como actriz se aseguró el papel de Batichica en "Batgirl", prevista para el 2022.