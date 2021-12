Las mejores recomendaciones de películas y series para la familia

The Beatles, el legendario Cuarteto de Liverpool, en 1969 filmó muchas horas para ser utilizadas en su largometraje documental Let It Be y fueron recuperadas por el director Peter Jackson medio siglo después para hacer una reveladora miniserie documental .

THE BEATLES: GET BACK

Dividida en tres partes se centra en los preparativos para su célebre concierto en el techo del edificio de la calle Savile de Londres, que fue la última aparición publica de la banda.

Las sesiones de trabajo ofrecen una visión íntima de la dinámica del cuarteto con algunas revelaciones que pueden resultar un tanto polémicas (como la injerencia y la presencia constante de Yoko Ono en el espacio del cuarteto o el enojo de George) para los fans, pero participar se su proceso creativo es francamente fascinante.

Técnicamente hablando, el material filmado de transfirió a 4K en Dolby Vision, el sonido se masterizó a Dolby Atmos y el resultado es impecable, vívido y altamente disfrutable.

Más allá del factor nostalgia que lo vuelve muy valioso, The Beatles: Get Back se convierte en una especie de testamento musical de una banda que hasta el último momento fue fiel a su objetivo inicial de ser fieles a su vocación de hacer música.

Imperdible para los fans y para todo aquel al que la guste la música.

AND JUST LIKE THAT...

Tiene lógica que el regreso de Carrie Bradshaw a la televisión tenga un cambio de nombre de Sex and the City a And just Like That... ya que ambas encarnaciones son muy diferentes.

La icónica serie de finales de los 90 presentaba a los personajes como cuatro mujeres en sus 30 lidiando con las relaciones y Nueva York, las dos películas las mostraron como mujeres en sus 40 establecidas en esas relaciones, y ahora para ellas es estar en los 55 lidiando con lo que quieren de su vida para el futuro, ya sea por decisión propia o por el destino.

También el tono ha cambiado, es menos comedia y más drama, y la duración de cada episodio es más largo, dando tiempo a que los conflictos se puedan desarrollar.

Ahora son tres, ya que es bien sabido que Kim Cattrall no quiso regresar como Samantha, pero su ausencia es perfectamente explicada en los dos primeros episodios, estrenados ayer.

Sin entrar en spoilers, es interesante el recorrido que tendrá Carrie en la serie, y Sarah Jessica Parker logra un extraordinario trabajo. Tiene el personaje tan bien trabajado que uno ya puede anticipar sus reacciones.

Charlotte y Miranda, interpretadas por Kristin Davis y Cynthia Nixon, también tienen arcos interesantes, y el show se preocupa por darle diversidad al elenco, incluyendo amigas nuevas afroamericanas y a Sara Ramírez (Grey´s Anatomy) como una comediante latina queer.

La serie también presenta como estos personajes se enfrentan a un mundo donde las cosas que dicen pueden ser políticamente incorrectas y es interesante verlas adaptarse a un mundo cambiante con los hijos adolescentes.

And Just like That... es mejor que las películas, agarra su ritmo en el capítulo tres, y sin duda es un proyecto para fans que sentirán emoción al reencontrarse con sus amigas.