Las Chivas buscarán a Marco Fabián

"Es lo mismo que Alanís, tiene las puertas abiertas en Chivas. En esta nueva gestión estamos mandando un mensaje muy claro que cualquier jugador que haya salido de Chivas tiene la oportunidad de regresar y hay que hablar con el jugador. Personalmente, no he hablado con Marco. Seguramente, nuestro director general se pondrá en contacto con él, si no es que ya habló", contó Amaury.

El vicepresidente ejecutivo es consciente de que no será fácil repatriarlo de la Bundesliga, pero buscarán su llegada en caso de que el jugador así lo desee.



"Hay que escuchar primero al jugador, cuáles son sus planes, qué es lo que sus representantes le dicen, su situación. Si tiene oportunidad en Europa o en Estados Unidos, y si es en México, yo creo que debería volver a Chivas. Y también si Cardozo también lo aprueba. Entonces, la noticia es muy fresca y hay que esperar un poco a ver qué pasa con él", añadió.



Además, mencionó que la directiva continúa en la evaluación de los candidatos a director deportivo del Rebaño, y que, por temas de confidencialidad, se reserva los nombres.



"Un director deportivo por su puesto que ayuda en este momento (deportivo), sin embargo, la situación es muy clara que es un tema de cancha. Que llegue alguien, ya son más manos para trabajar, pero no es indispensable, seguimos trabajando de la misma forma", concluyó.