Las autoridades dicen que Ucrania ya no tiene el control del sitio de Chernobyl

El asesor Myhailo Podolyak dijo a The Associated Press que las autoridades ucranianas no conocían el estado actual de las instalaciones en Chernobyl, el sitio del peor desastre nuclear del mundo.

"Después del ataque absolutamente sin sentido de los rusos en esta dirección, es imposible decir que la planta de energía nuclear de Chernobyl es segura", dijo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, había anunciado varias horas antes el jueves que las fuerzas rusas estaban tratando de apoderarse de la planta nuclear de Chernobyl.

Un reactor nuclear en la planta a 130 kilómetros (80 millas) al norte de la capital de Ucrania, Kiev, explotó en abril de 1986, arrojando desechos radiactivos por toda Europa.

El reactor que explotó fue cubierto por un refugio protector hace varios años para evitar fugas de radiación.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que sus fuerzas terrestres se trasladaron a Ucrania desde Crimea, la primera confirmación de Moscú de que sus fuerzas terrestres se trasladaron a Ucrania.