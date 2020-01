Lanzarán el 29 de enero la novela escrita de "El Viejo y el Narco"

Cd. Victoria, Tam.- La Editorial Panini Comics dio a conocer que el 29 de enero del año en curso, se publicará la novela gráfica ´El Viejo y el Narco´ en México, la cual narra los últimos momentos en la vida de don Alejo Garza Tamez luego que un 14 de noviembre, pero de 2010, perdió la vida al enfrentarse a un grupo de sicarios quienes pretendían despojarlo de su rancho.

La recreación es realizada por el escritor Ricardo Vilbor y el artista gráfico Max Vento, quienes para fines artísticos y legales decidieron rebautizar al personaje principal como ´don Alejo García´.

Esta obra fue llevada primeramente al público franco-belga a inicios del 2019 bajo el título ´Le vieil homme et les Narcos´, posteriormente fue publicada en España y en la Unión Europea, "pero mi sueño es que se publique en México", dijo Ricardo Vilbor en entrevista exclusiva para El Mañana de Reynosa hace un año.

La novela gráfica en formato de pasta dura de 64 páginas es impresa bajo el sello Evolution Comics la cual ha sido bien recibida por parte de la prensa europea, "para mí don Alejo es un símbolo universal y creo que muchas personas de a pie, ciudadanos normales y corrientes nos sentimos identificados, leí en ese momento mucho sobre todo lo que ha pasado en México y he intentado ser respetuoso teniendo en cuenta que vivo muy lejos y no he vivido nada así", relató el escritor valenciano.