Lanzará Queens canción de Navidad

Cd. de México.

Queens of The Stone Age lanzará una canción de Navidad, llamada "Silent Night", además de la lectura del cuento Twas The Night Before Christmas, reportó NME.



La canción será lanzada en un vinilo de 7 pulgadas y en plataformas de streaming, mientras que el lado B contendrá la lectura protagonizada por Brody Dalle, Josh Homme y sus hijos.



El tema se trabajo junto al escritor australiano C.W. Stoneking.



El material estará disponible a partir del 14 de diciembre.