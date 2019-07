Lanzará Nintendo nueva Switch mejorada

Cd. de México.

Un nuevo modelo de Nintendo Switch llamado HAC-001(-01) saldrá al mercado con un mejor desempeño energético para que la batería rinda de 4.5 a 9 horas, cuando la versión original tenía una autonomía de 2.5 a 6.5 horas y la recién anunciada consola portátil, Nintendo Switch Lite, contará con energía de 3 a 7 horas.

Aunque la pila dura según el juego que sea reproducido en el dispositivo, Nintendo estima que al jugar The Legend of Zelda: Breath of the Wild, los gamers contarán con 5.5 horas para disfrutarlo.



Nintendo no específica en su sitio oficial si se mejoró el procesador NVIDIA Tegra para mejorar la eficiencia energética de la consola, sin embargo sí indica que el tiempo de carga del modelo se mantendrá aproximadamente en 3 horas en modo sueño y la capacidad de la batería es la misma que en el modelo anterior con 4,310 mAh.



La consola mantendrá el resto de las características de la Nintendo Switch estándar, incluso su precio de 300 dólares, al menos en Estados Unidos. Saldrá a la venta agosto en América, mientras que a Europa llegará a septiembre.



Los usuarios podrán diferenciar la versión original de Nintendo Switch al observar que el número de serie comienza con "XAW", mientras que el del nuevo modelo empieza con "XKW".



Hasta ahora no se ha confirmado fecha de llegada ni precio de la nueva versión para México.



Para el 20 de septiembre debutará la Nintendo Switch Lite, consola enfocada en la experiencia portátil que dejó a un lado diferentes características de la Switch original para que su precio llegue a los 200 dólares.



Le ponen más color



Nintendo lanzará el 4 de octubre los nuevos modelos Azul/Amarillo Neón y Púrpura Neón/Naranja Neón de Joy-Con, con un precio de 80 dólares el par.