Lanzan primer tráiler de filme de Foo Fighters

Todo esto ocurre por haber rentado una mansión en Encino. Dave Grohl, que sufre un bloqueo creativo, es poseído por fuerzas demoniacas que lo llenan de inspiración, pero además sirven de motor para una serie de eventos sangrientos.

Además, se adelantó que la fecha de lanzamiento de la cinta de Foo Fighters será el 25 de febrero.

Studio 666 es estelarizada por los integrantes de la banda: Dave Grohl, Nate Mendel, Taylor Hawkins, Pat Smear, Rami Jaffee y Chriss Shiflett.

El reparto lo completan Leslie Grossman (Popular), Jenna Ortega (You), Jeff Garlin (Curb your Enthusiasm) y Whitney Cummings (2 Broke Girls), así como Will Forte (Flight of the Conchords).

La historia original de la película fue obra de Dave Grohl, y el guion corrió a cargo de Rebecca Hughes y Jeff Buhler. El director es BJ McDonnell, conocido por su trabajo en videos musicales de la banda Slayer.

Studio 666 fue filmada en la misma casa donde Foo Fighters grabó el disco Medicine at Midnight, durante 2020.