LANZAN PETICIÓN

Ciudad de México





En 2004, Paola Espinosa presenció los 400 metros planos en los que Ana Gabriela Guevara se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas. Ambas fueron compañeras de delegación.

Por varios años, Paola y Ana coincidieron en competencias internacionales en las que representaron a México e intercambiaron opiniones sobre las necesidades que tienen los atletas, por lo que la clavadista mexicana le pide a la próxima directora de la Conade que descentralice el deporte.

"Me gustaría mucho hablar con Ana [Guevara] y pedirle que se descentralice el deporte, que se fije en otros estados. En Guadalajara estamos cuatro medallistas olímpicos y hacen falta varias cosas que son muy básicas", declaró Espinosa.

La medallista olímpica en Londres 2012 se dio cuenta de las carencias que tienen que sortear los deportistas que se preparan fuera de la Ciudad de México.

"Quiero contar mi experiencia de cuando me mudé de la capital del país a Guadalajara. En donde entrenamos no hay un baño para que nos podamos cambiar y cositas así, que son muy básicas, pero que también se ven afectadas con la poca infraestructura que hay para la práctica del deporte. Hay muchos niños que tienen ganas de entrenar y un día ser como Ana, como Paola o Iván, pero no hay lo necesario", denunció la clavadista, quien consiguió dos preseas de plata en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Fue en Barranquilla donde Paola y su pareja Iván García compitieron por primera ocasión como padres de Ivana. La justa regional fue un desafío deportivo y personal.

"El Pollo" compitió por primera vez a nivel internacional, desde que fue operado de sus rodillas. En su regreso sumó dos oros.

"Para mí, Barranquilla significó mucho, porque fue un reto en todos sentidos. Me costó mucho volver y lo hice ganando", comentó García.

El tapatío compartió la opinión de su pareja en el sentido de que los atletas que deciden prepararse fuera de la capital mexicana pierden reflectores por parte de las autoridades y espera que con Ana Gabriela Guevara, eso cambie.

"Yo siempre lo he sufrido [carencias], he tenido el apoyo de Conade, pero hay situaciones que se salen de su alcance. Al no estar en la Ciudad de México no se nos consulta para nada. Algo tan simple como vuelos a las 3 de la mañana, Ana sabe que eso afecta tu rendimiento", finalizó el "Pollo".