Lanza Thalía 'Me Oyen, Me Escuchan'

Cd. de México.

Desde este viernes, ya se escucha en plataformas digitales "Me Oyen, Me Escuchan", un tema bailable.



El pasado 2 de agosto, desde su casa de Greenwich, Connecticut, Thalía realizó un Facebook Live para celebrar sus 200 millones de vistas en YouTube por el video "No Me Acuerdo".



El clip inició con varias preguntas de la estrella, que fueron primero criticadas y luego convertidas en un Challenge.



"¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten?", se escuchaba a la cantante.



El video se hizo viral, suma más de 320 millones de vistas, y sirvió como inspiración para este nuevo tema de