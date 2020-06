Lamenta Gatell la muerte de Giovanni López

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud lamentó el fallecimiento de Giovanni López y afirmó que ninguna acción que comprometa la vida de una persona se puede justificar en pro de la salud.



"Expresamos nuestras condolencias a la familia de Giovanni López, es un caso muy lamentable, es una pérdida humana y eso siempre nos debe mover a la reflexión y entender por qué se dan estas cosas, es una pena", dijo.

Sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte del albañil de 30 años, quien fue detenido por policías municipales de Ixtlahuacán, Jalisco, presuntamente por no usar cubrebocas y un día después se entregó su cuerpo a familiares, el funcionario prefirió no hacer comentarios.

"No quisiera emitir opinión alguna porque estoy seguro que se hará un seguimiento interno por parte de la entidad y se deslindarán responsabilidades, si opinamos, estorbamos", comentó.

En ese sentido, López-Gatell Ramírez expresó que por eso se evitó militarizar el tema de Covid-19, puesto que el uso de la fuerza pública es un desperdicio.

"Es precisamente que por eso, cuando surgía la propuesta de que si no se usaría la fuerza, ´no obligarán a la gente que se quede en casa´, la respuesta consistentemente ha sido no, porque si uno militariza o convierte a la acción de salud pública a la fuerza y no al convencimiento, en primera es un desperdicio, porque despreciamos la capacidad analítica de la sociedad de tomar decisiones saludables, de protegerse a sí mismos, como de manera ejemplar ha hecho el pueblo de México".

Agregó que ninguna acción en pro de la salud puede justificar hechos como lo que ocurrió en Jalisco.

"Desde el principio identificamos una sociedad que ha sido víctima de abusos, de violación a sus derechos humanos, de lenta impartición de justicia, que vive fuerte nivel de violencia, si usábamos la fuerza ocurrirían este tipo de eventos y el decreto establece que todas las medidas deberán ejecutarse respetando los derechos humanos, nadie puede justificar que estas acciones las hacen en pro de la salud".

Este jueves por la noche arribó a México el décimo sexto vuelo procedente China, con insumos médicos para personal que atiende la pandemia del Covid-19.

Se trata de 2 millones 24 mil cubrebocas quirúrgicos que fueron adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El material será destinado a los trabajadores del sector Salud que están en la primera línea de defensa en el combate a la enfermedad del coronavirus.