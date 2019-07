¿Lady Gaga está embarazada de Bradley Cooper?

Cd. de México.

Lady Gaga estaría esperando a su primer hijo y Bradley Cooper sería el padre, de acuerdo a la revista estadounidense In Touch, que publicó la noticia con una imagen en la que él pone su mano sobre el vientre de Gaga.



De acuerdo con un informante consultado por la revista, la intérprete de "Bad Romance" ha querido mantener oculto su vientre, pero es cuestión de tiempo para que haga oficial la noticia.



"Todo mundo dice que está radiante y escondiendo su pancita. Por supuesto, la única persona que podría ser el padre es Bradley. Estamos esperando a que haga un anuncio formal", declaró la fuente.



In Touch asegura que esta noticia es la peor pesadilla para Irina Shayk, ex pareja de Cooper y madre de su hija, Lea De Seine.



El actor y la modelo terminaron su relación en junio pasado, tras un distanciamiento sentimental, y según allegados, la pareja trató de mantenerse unida por el bien de su hija de dos años.



Los rumores de un romance entre Gaga y Cooper comenzaron cuando promocionaban Nace Una Estrella, cinta que ambos protagonizaron, y se fortalecieron cuando la cantante rompió su compromiso con Christian Carino, en febrero.



Según la fuente, la actriz y el cineasta han querido mantener en secreto la relación por respeto a Shayk, además de que no intercambian mensajes de texto por temor a que se filtren a la prensa.