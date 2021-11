La WTA sigue "preocupada" por la capacidad de Peng para hablar libremente

Peng, tres veces olímpico y exjugador de dobles mejor clasificado, ha desaparecido de la vista del público después de acusar al ex viceprimer ministro Zhang Gaoli de abuso sexual en una publicación del 2 de noviembre en la Internet china, que fue rápidamente eliminada por los chinos. autoridades.

"Le ha enviado dos correos electrónicos, a los que estaba claro que sus respuestas fueron influenciadas por otros. Sigue profundamente preocupado de que Peng no esté libre de censura o coerción y decidió no volver a participar por correo electrónico hasta que esté satisfecho de que sus respuestas eran suyas y no las de sus censores. La WTA sigue preocupada por su capacidad para comunicarse libre, abierta y directamente ".

Hace una semana, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que había hablado con Peng en una videollamada. El COI no dio a conocer ninguna transcripción y solo dijo que Bach informó que ella dijo que estaba bien.

El COI publicó una foto de Bach hablando con Peng a través de una captura de pantalla de video.

El COI dijo en un comunicado que Peng parecía estar "bien" y dijo que había solicitado privacidad. El COI no explicó cómo se organizó la llamada, aunque ha trabajado en estrecha colaboración con el Comité Olímpico Chino y los funcionarios del gobierno para organizar los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing que comienzan el 4 de febrero.

Los críticos han sugerido que Peng no habría llamado al COI si hubiera sido realmente libre de hablar.

Human Rights Watch ha criticado al COI por trabajar con el departamento de propaganda de China para organizar la conversación con Peng. El COI no ha intervenido anteriormente en otros asuntos de derechos humanos que empañaron los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, alegando que debe ser neutral.

"El COI ha pasado del silencio sobre el pésimo historial de derechos humanos de Beijing a la colaboración activa con las autoridades chinas para socavar la libertad de expresión y hacer caso omiso de la presunta agresión sexual", dijo Yaqui Wang, investigador de Human Rights Watch.

Simon ha amenazado con retirar los eventos de la WTA de China a menos que obtenga respuestas claras y garantías de que Peng está hablando libremente. Es el primer organismo deportivo que rechaza públicamente a China, que proporciona ingresos fundamentales a otros organismos deportivos como el COI y la NBA.

No se ha informado del paradero de Zhang, de 75 años, el hombre acusado por Peng. No ha hablado públicamente sobre el incidente. Se retiró del poderoso Comité Permanente del Politburó de siete miembros hace unos tres años.