La vinculan a proceso por matar a su violador

Ahora se sabe que la víctima abusó sexualmente de Roxana y por esa razón ella decidió asesinarlo.

"Sé que seré condenada por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor, por no haberme quedado callada y por haber actuado. Pido justicia para mí y para todas aquellas mujeres que estamos presas por haber cometido el peor delito: ser mujer", escribió Roxana, en una carta difundida por el colectivo "Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza".

En su misiva, entregada por su madre Ana Ruiz, quien les pidió ayuda después de ir al penal a visitar a su hija, Roxana "N" señaló que desde el 8 de mayo sabe que es conocida en los medios de comunicación como la mujer que fue detenida en flagrancia con un cuerpo dentro de un costal.

SÓLO QUISE DEFENDERME

"A los policías les dije que sí lo había asesinado, pero que él me había violado y yo solo quise defenderme. Los policías me hablaron con groserías e inmediatamente me trasladaron a la Procuraduría correspondiente. Insistí en que fui violada, pero nunca me realizaron pruebas periciales en psicología ni medicina. Me presentaron golpeada, pero no tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración para que yo pudiera defenderme", añadió.

Roxana "N", originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, está presa desde mayo pasado en el penal del Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Tiene un hijo de 4 años y llevaba 7 años viviendo en el municipio de Nezahualcóyotl, a donde migró para buscar empleo y salir de la pobreza en la que vivía en Oaxaca. Vendía papas fritas frente a un supermercado.