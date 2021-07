La vida de Frida Kahlo, en una nueva exposición inmersiva, en Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 .- "Frida Kahlo. The life of an Icon" ("Frida Kahlo. La vida de un icono") presentará su intimidad, su historia, sus pensamientos, su entorno, y los acontecimientos que desde niña marcaron su vida hasta convertirla en un referente ineludible del siglo XX. Así lo informó Frida Kahlo Corporation. Esta firma, junto con IDEAL y ARF son los desarrolladores del nuevo concepto.

Ellos plantean que se trata de una combinación única de artes digitales, proyecciones de gran formato, realidad virtual y entornos expositivos clásicos.