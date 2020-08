La tercera será la vencida, dice Gastón

Tras confirmarse la desaparicio´n del Atle´tico Reynosa, el profe Obledo acudio´ por u´ltima vez al vestidor para conceder esta entrevista en donde se despidio´ de la aficio´n.

Mala suerte o azares del destino, lo cierto es que el experimentado estratega lo ha tomado con calma y confía en que la tercera sera´ la vencida.

"Lamentablemente es la segunda vez que me pasa esto en Reynosa, hace 10 an~os estuvimos aqui´ por tres meses con el proyecto de los Guerreros que era para la Primera A y de pronto nos mandaron a jugar a Hermosillo, en esta ocasio´n fue un an~o muy bueno que se interrumpio´ por esta situacio´n de la pandemia y ahora es un pendiente que traigo porque es la tierra que vio nacer a mi madre, llevo dos pero la tercera tiene que ser la vencida", afirmo´ el ex futbolista.

Con tristeza acepto´ la decisio´n de los directivos y confía en que no es un adio´s sino un hasta pronto.

"Hay que agradecer que los duen~os son directos, si el proyecto no daba para competir, para ser protagonistas, la idea no era participar y luego andar batallando como otros equipos por falta de pago, esperemos que esto sea una pausa y que en un an~o regresemos con esos deseos y ese suen~o con el que empezamos este proyecto, que no se acabe el Atle´tico Reynosa, la ciudad lo merece, la aficio´n lo merece y si me toman en cuenta yo estare´ listo", aseguro´ Gasto´n.