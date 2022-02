La tecnología de guerra digital en el mar ayuda a los enemigos de EE. UU. a evadir las sanciones

"Esto está fuera de control en este momento", dijo en una entrevista Matan Peled, cofundador de Windward y ex oficial naval israelí. "No está impulsada por países o superpotencias. Se trata de empresas ordinarias que utilizan esta técnica. La escala es asombrosa".

Peled dijo que las autoridades estadounidenses han tardado en darse cuenta de la difusión de la tecnología que ha sido parte del arsenal de guerra electrónica durante décadas, pero que recién ahora está surgiendo en el transporte marítimo comercial, con graves implicaciones para la seguridad nacional, ambiental y marítima.

Windward pudo identificar barcos sospechosos utilizando tecnología que detecta huellas digitales que no corresponden a movimientos reales, como giros cerrados a una velocidad vertiginosa o deriva en forma de círculos de cultivo perfectos.

William Fallon, un almirante retirado de cuatro estrellas y exjefe del Comando del Pacífico de EE. UU., dijo que las autoridades de EE. UU. han sido conscientes durante algún tiempo de la amenaza de la manipulación electrónica, uno de un número creciente de los llamados desafíos de seguridad nacional de "zona gris". que atraviesan las líneas militares, comerciales y económicas tradicionales.

"Cada vez que puedes engañar a alguien para que crea que estás en un lugar donde no estás es preocupante", dijo Fallon, quien ahora es miembro de la junta del Proyecto de Seguridad Estadounidense, un grupo de expertos de Washington. "Ilustra hasta qué punto las personas que no tienen escrúpulos están dispuestas a llegar para lograr sus objetivos y la facilidad con la que pueden hacerlo".

Uno de los ejemplos más atroces encontrados por Windward involucra un petrolero de 183 metros de largo que podría rastrearse navegando hacia Irak incluso cuando en realidad estaba cargando crudo en Irán, que tiene prohibido vender su petróleo por las sanciones de Estados Unidos.

El petrolero, cuyo nombre Windward pidió que no se revelara para no interrumpir ninguna posible investigación del gobierno de EE. UU., zarpó el 11 de febrero de 2021 desde los Emiratos Árabes Unidos, informando que su destino era Basora, Irak. Cuando estaba a 20 millas náuticas de distancia, su sistema de navegación global comenzó a mostrar extraños patrones de deriva. Doce días después, su transmisión se estabilizó y se pudo rastrear su regreso a través del estrecho de Ormuz a la velocidad normal de navegación, esta vez completamente cargado de crudo.

Las imágenes satelitales muestran que durante el viaje de dos semanas, un barco de idéntica longitud y con la misma cubierta roja dividida por un poste y un puente blancos fue visto a decenas de millas náuticas de distancia, en la terminal petrolera de la isla Kharg de Irán. Luego, ese barco fue seguido en un satélite que navegaba de regreso a los Emiratos Árabes Unidos, y su curso se fusionó con la posición informada del barco original después de que reanudó su transmisión normal.

En virtud de un tratado marítimo de las Naciones Unidas, desde 2004 se requiere que los barcos de más de 300 toneladas utilicen un sistema de identificación automatizado para evitar colisiones y ayudar en los rescates en caso de derrame o accidente en el mar. La manipulación de su uso es una infracción importante que puede dar lugar a sanciones oficiales para una embarcación y sus propietarios.

Pero lo que pretendía ser un mecanismo de seguridad en el mar también ha impulsado la proliferación de plataformas de detección de barcos como MarineTraffic.com.

Los expertos dicen que estos sitios web pueden ser fácilmente engañados, ya que en parte dependen de los datos recopilados de miles de estaciones base de aficionados que funcionan como escáneres de radio de la policía que detectan los movimientos marítimos. El año pasado, dos periodistas de Norwegian Broadcasting Corporation lograron registrar en línea una estación base falsa cerca de Somalia e insertar las coordenadas falsas de un barco real. Segundos después, la ubicación falsificada apareció en MarineTraffic.com.

"Para minimizar los errores y garantizar siempre la integridad de los datos, MarineTraffic ha introducido una serie de acciones clave en los últimos meses mientras nos esforzamos por seguir asegurando los datos entrantes", dijo Anastassis Touros de MarineTraffic en un comunicado. Los pasos incluyen el bloqueo de estaciones específicas y direcciones IP que transmiten datos falsos constantemente.

A pesar de tales esfuerzos de control de calidad, el gran volumen de datos ha reducido la utilidad de tales plataformas de código abierto, dijeron dos oficiales de inteligencia de EE. UU. a The Associated Press. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir lo que describieron como la táctica más reciente y más extrema en el juego del gato y el ratón entre las autoridades y los malos actores.

Otro punto ciego: China. La reciente implementación de una dura ley de privacidad de datos ha reducido a casi la mitad la cantidad de datos terrestres sobre la actividad marítima en aguas chinas, lo que dificulta el seguimiento de todo, desde la actividad en los puertos concurridos, clave para las cadenas de suministro globales, hasta los movimientos de los buques distantes más grandes del mundo. flota pesquera de agua.

Los investigadores de Global Fishing Watch, que utiliza datos satelitales y aprendizaje automático para monitorear la actividad en el mar, han hecho hallazgos similares a los de Windward. Ha identificado 30 barcos cuyas ubicaciones, según lo informado en las plataformas de seguimiento de barcos, caían regularmente fuera del alcance del satélite que recibe la posición del barco.

Entre los barcos capturados sospechosos de falsificar sus huellas digitales estaba el Tulip, un petrolero con bandera panameña. Durante casi seis meses el año pasado, transmitió su posición a lo largo de la costa oeste de África. Pero el satélite que debería haber captado los movimientos del barco a menudo estaba a miles de kilómetros de distancia, lo que sugiere que el barco probablemente estaba en Venezuela.

The Associated Press obtuvo documentos internos de la compañía petrolera estatal de Venezuela que indican que el Tulip cargó 450.000 barriles de fuel oil durante los primeros 15 días de septiembre. Al igual que varios otros de los buques sospechosos, el crudo fue comprado por una empresa fantasma, M and Y Trading Co., registrada en Hong Kong en noviembre de 2020, según los documentos. El Tulip es propiedad de otra empresa ficticia registrada en Hong Kong, Victory Marine Ltd. Ninguna de las dos compañías devolvió correos electrónicos en busca de comentarios.

Bjorn Bergman, analista de datos de Global Fishing Watch y Sky Truth, dijo que los intentos de ocultar la posición de un barco se pueden detectar fácilmente.

"Si bien debemos permanecer atentos, los operadores de embarcaciones que elijan manipular sus datos terminarán destacando sus actividades", dijo.

De las 200 embarcaciones identificadas por Windward con patrones similares de engaño, la gran mayoría no exhibió ninguna otra señal de alerta, o solo unas pocas, como desactivar los sistemas de seguimiento en el barco, falsificar el estado de la bandera de una embarcación o cambiar constantemente de propiedad de una empresa ficticia a otra. .

Estas prácticas de envío se han convertido en indicaciones claras de una posible participación en la evasión de sanciones y se describen como tales en un aviso de 2020 de los departamentos de Estado y del Tesoro de EE. UU. y la Guardia Costera de EE. UU.

Pero el aviso, anunciado como un paso importante para tomar medidas enérgicas contra las compañías navieras que hacen negocios con adversarios estadounidenses, no menciona el último truco de GPS para ocultar el comercio ilícito de petróleo, mariscos y otros productos. Como resultado, la práctica ha estallado en lo que Windward ha llamado un "gratis para todos" sin un final inmediato a la vista.

"La gran mayoría de estos buques fueron elegidos meticulosamente para estas misiones porque, por lo demás, se comportan bien", dijo Dror Salzman, gerente de productos de riesgo en Windward. "Si caminas hacia un banco con un pasamontañas, todos saben lo que estás haciendo. Pero aquí es como si estuvieran trabajando desde adentro con el cajero. Nadie puede verlos.